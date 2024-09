Arriva il segno “più“. A settembre aumenta la domanda di lavoro nella nostra provincia

Aumenta a settembre la domanda di lavoro nella nostra provincia, in linea con quanto sta succedendo anche nelle province di Massa e Pisa. Nel mese che sta chiudendosi, le imprese delle tre province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa hanno programmato complessivamente oltre 7.600 assunzioni, registrando un aumento di quasi l’8 per cento rispetto all’anno precedente.

Nonostante le difficoltà di reperimento dei candidati rimangano elevate, si osserva un elemento incoraggiante: le imprese segnalano una riduzione del gap tra domanda e offerta di lavoro in tutti e tre i territori, grazie a una maggiore disponibilità di lavoratori qualificati. In particolare, le imprese lucchesi prevedono 2.730 assunzioni, segnando un incremento del 2 per cento rispetto allo stesso mese del 2023.

Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di settembre 2024 su un campione di quasi 2.400 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR.

"La riduzione delle difficoltà di reperimento di lavoratori è una novità positiva che abbiamo osservato, ma sarà importante monitorare l’andamento nei prossimi mesi per comprendere se questa tendenza si consoliderà - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - . Per continuare a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche quest’anno la Camera di Commercio sarà presente al Salone dello Studente, che si terrà a Carrara Fiere il 4 e 5 ottobre 2024. Nell’occasione organizzeremo due eventi come “Its open day“, dedicato agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali per presentare le opportunità formative offerte dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), e “Orientando – Scegliere bene fin da subito“, rivolto alle scuole medie per aiutare gli studenti e le loro famiglie a fare scelte consapevoli per il futuro formativo e professionale".

La difficoltà di reperimento dei candidati continua infatti a riguardare anche la nostra provincia e si attesta al 52 per cento, in miglioramento rispetto al 57 per cento di settembre 2023. Le principali cause restano la mancanza di candidati (33 per cento) e la preparazione inadeguata (14 per cento).

Sul fronte settoriale, il manifatturiero cresce dell’11 per cento, mentre il settore delle costruzioni registra un calo del 19. Nei servizi, il commercio segna un aumento del 13, e il comparto dell’alloggio e ristorazione segna una crescita del 2. Le forme contrattuali, purtroppo, vedono prevalere ancora il tempo determinato, che copre il 56 per cento delle assunzioni, seguito dal tempo indeterminato solo al 20 per cento e dall’apprendistato al 6.