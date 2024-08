Arriva il primo garante per gli animali “E’ espressione di un senso di civiltà“

La giunta comunale ha avviato l’iter per l’istituzione del garante per la tutela degli animali, ovvero una figura incaricata dall’amministrazione, tramite la quale sarà possibile promuovere e realizzare un piano sinergico di interventi volti alla salvaguardia di ogni genere animale sul territorio. Una novità assoluta per il Comune di Lucca, che si avvale per la prima volta con l’istituzione del garante di una figura volta a relazionare l’ente e i cittadini circa la salute degli animali del territorio, dando voce alla crescente e naturale sensibilità della comunità. “La tutela dei diritti degli animali è un principio ispiratore di questa amministrazione – dichiara l’assessore alle politiche animali, Cristina Consani – E ritengo che l’istituzione di una figura di riferimento, che abbiamo fortemente voluto in seguito alla proposta di un gruppo consiliare di maggioranza, sia espressione di un senso di civiltà condiviso con tutta la cittadinanza. Il garante sarà di fatto una figura di assistenza per tutti i problemi che possono sorgere nell’ambito delle politiche animali, con particolare attenzione alla salvaguardia dei loro diritti, alla sensibilizzazione della comunità e alla gestione e denuncia di maltrattamenti”.