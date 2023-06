Arriva il palco Summer Operai al lavoro in piazza Napoleone I Kiss aprono le danze

Estate uguale musica uguale Summer Festival. Un dolce vizio che induce la città a un quasi inconsapevole conto alla rovescia. E finalmente ieri mattina l’attesa ha ottenuto un primo significativo traguardo: sono iniziate le grandi manovre di montaggio del super palco del Summer Festival in piazza Napoleone. Due settimane circa per allestire la piazza e prepararla al primo degli eventi in cartellone, quello con la band protagonista della storia del rock and roll mondiale e che proprio il prossimo anno festeggerà mezzo secolo di onorata carriera: i mitici Kiss. I membri della band Starchild, Demon, Spaceman e Catman sono dunque impazienti di festeggiare con l’energia che da sempre li caratterizza, per uno dei live show più imperdibili in assoluto di tutta la stagione. Attenzione perché nella stessa giornata, in veste di artisti spalla, a salire sul palco saranno anche gli Skid Row, band simbolo dell’hard rock e dell’heavy metal americano che per l’occasione interpreterà per la prima volta dal vivo nel nostro Paese tutti i migliori pezzi contenuti nell’ultimo disco “The Gang’s All Here”, oltre ovviamente alle altre hit come “Youth Gone Wild”, “18 and Life”, “Slave to the Grind”. La caccia al ticket è ardua, il circuito Ticketone segna il sold out da giorni.

Non c’è quasi pausa: il secondo nome cronologicamente parlando è quello Simply Red di Mick Hucknall, che torneranno in Italia per un’unica occasione per presentare dal vivo tutti i più grandi classici della band, da “Stars” a “Holding back the tears”, passando per “Fairground” e “Money’s too tight (to mention)”: concerto sabato primo luglio. Anche in questo caso partecipare è bello ma almeno all’apparenza impossibile: è un’altra data sold out del Summer.

Intanto il patron del Festival, Mimmo D’Alessandro, annuncia una bella novità: Oscar Jerome sarà lo special guest del concerto di Norah Jones a Lucca Summer Festival. Una serata di grandissima musica che si arricchisce quindi del sound raffinato dell’artista britannico che fa suo il mix di jazz, funky, soul e hip-hop. L’appuntamento in questo caso è per il 14 luglio.

Le altre date sono quelle del 4 luglio con Generation Sex, ovvero il quartetto d’eccezione composto da Billy Idol e Tony James dei Generation X e Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols. Poi la band islandese dei Sigur Ros, mercoledì 12 luglio, i Placebo giovedì 13 luglio, gli One Republic domenica 16 luglio, Pat Metheny lunedì 17 luglio, Lil Nas X giovedì 20 luglio, Checco Zalone venerdì 21 luglio (ultimissimi posti a sedere), I Blur sabato 22 luglio, The Chemical Brothers domenica 23 luglio, Jacob Collier e Snarky Puppy martedì 25 luglio, Robbie Williams + Diodato venerdì 28 luglio.

