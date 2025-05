Arriva il Giro di Italia. Strade chiuse e modifiche alla viabilità

Attesa in Garfagnana per il passaggio mercoledì 21 maggio del Giro d’Italia che nella mattinata porterà diverse modifiche al traffico. La carovana transiterà a Castelnuovo poco dopo le 14 percorrendo via Roma e via Marconi, per poi puntare su piano Pieve e Campori da dove inizierà la ormai storica, in campo ciclistico, salita verso San Pellegrino in Alpe, tra le più difficili, dal bivio di Campori di Castiglione, a quota 397 m. slm, fino il traguardo della montagna dell’Alpe di San Pellegrino, dopo 14,160 km, a quota 1.617, poco sopra il paese appenninico a confine tra le province di Lucca e Modena, con una pendenza media dell’8,7%, ma con picchi al 19% nei quasi tre chilometri tra località Tendaio e il Santuario dei Santi Pellegrino e Bianco. La chiusura delle strade avverrà due ore prima del passaggio della carovana, mentre per quanto riguarda la salita di San Pellegrino l’accesso agli spettatori a Campori sarà consentito fino alle 8 del mattino. Poi non resta che salire a piedi o passare da Casone di Profecchia e Passo Radici. Si prevede infatti un gran numero di sportivi lungo le rampe che portano a San Pellegrino. Tutta la parte ovest dell’abitato di Castelnuovo sarà invece libera alla consueta viabilità. Ovviamente sarà consentito, in ogni momento, l’accesso delle ambulanze e mezzi di soccorso all’ospedale Santa Croce. Pertanto non ci dovrebbero essere disagi e sicuramente tantissime persone sono felici di poter rivedere ancora una volta la carovana rosa sulle strade della Garfagnana.

La carovana rosa ritorna sulla salita di San Pellegrino dopo 25 anni. A transitare per primo sul traguardo della montagna dell’Alpe di San Pellegrino fu il toscano Francesco Casagrande, che con una serie di scatti riuscì a staccare tutti e tagliare il traguardo con 20’’ di vantaggio su Danilo Di Luca, Simoni, Garzelli, Frigo. Salita percorsa alla media di 17, 35 km/h.

Dino Magistrelli