Arriva il cinema sotto le stelle. Speciali proiezioni all’aperto. Si parte domani sera alle 21

Parte domani sera dalle ore 21 a Migliano, comune di Fosciandora, nel campo adiacente a Piazza Luigi Roni, il primo film in programma per la rassegna "Cinema sotto le stelle", l’iniziativa culturale promossa dal comune di Fosciandora, in collaborazione con la Pro Loco, con la compartecipazione dell’Unione Comuni Garfagnana e curata dalla società Alfea Cinematografical La programmazione prevede la proiezione del film "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani, al quale seguirà, stesso luogo stessa ora, un secondo appuntamento previsto per martedì con la pellicola cinematografica "Dumbo" per la regia di Tim Burton. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. La doppia proiezione all’aperto percorre la finalità di includere nuove comunità nel mondo del cinema e promuovere una cultura di sala, purtroppo, oggi messa in crisi dall’atomizzazione dell’esperienza della visione.

L’iniziativa, nata dalla positiva sinergia creatasi tra la società pisana e la Garfagnana a seguito della realizzazione del film "Per un nuovo domani" co-prodotto con RAI Fiction - ha anche come scopo quello di ospitare sul territorio un evento che possa favorire un processo di arricchimento di significato dei film attraverso la partecipazione collettiva. Alfea Cinematografica gestisce il Cineclub "Arsenale" di Pisa dal 1982. Nel corso degli anni ha attraversato tutte le diverse funzioni del mondo del cinema, accreditandosi come società che della cultura cinematografica si fa portavoce e interprete al tempo stesso, ed ha costantemente organizzato rassegne cinematografiche itineranti, con la convinzione che queste siano una sorta di metodologia culturale, oltre che d’intrattenimento, per promuovere e vivere il territorio in maniera nuova rispetto alla quotidianità, rinsaldando e magari ridisegnando l’idea dei luoghi e le dinamiche delle relazioni sociali.

Grazie alle tecnologie di cui la società dispone è possibile garantire la completa sostenibilità delle serate, in termini di impatto sull’ambiente, e una partecipazione inclusiva nei confronti delle diverse abilità e diverse esigenze del pubblico.

Fio.Co.