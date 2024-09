Arriva a Porcari la cena spettacolo dell’Utopia del Buongusto

Arriva a Porcari la 27esima edizione del festival itinerante Utopia del Buongusto: nato da un’idea di Andrea Kaemmerle di Guascone Teatro propone una serata tra cibo, teatro e musica. L’appuntamento è per il 22 settembre, alle ore 20 alla cooperativa L’Unitaria (in via del Sesto 1).

I partecipanti potranno gustare una cena genuina, con specialità tipiche della tradizione locale, prima di immergersi alle 21.30 nelle atmosfere dello spettacolo Balcanikaos - Seconda era, tra ironia, note gitane e storie struggenti. Il momento della cena, a cura de L’Unitaria, è parte dell’esperienza del festival Utopia del Buongusto: un preludio conviviale al viaggio artistico e musicale che prenderà vita subito dopo. Per partecipare è necessario prenotare al cell. 328.0625881 o 320.3667354.

"Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno una tappa del festival - commenta Eleonora Lamandini, assessore alla Cultura del Comune di Porcari - . Un’occasione per avvicinare le persone al teatro e un momento di incontro e di condivisione che valorizza il territorio e le sue eccellenze".

"Siamo contenti di collaborare con il Comune alla riuscita della serata - aggiunge Renzo Del Prete, presidente de L’Unitaria - , pensata anche per promuovere una realtà come la nostra e far conoscere la ricchezza dei prodotti artigianali".

Sul palco Andrea Kaemmerle, con Branka Ceperac (contrabbasso), Ivo Andreevic (fisarmonica) e Danko Jugovic (clarinetto e sax) in uno spettacolo che strizza l’occhio ai grandi dell’est Europa come Bregovic e Kusturica, mescolando ironia e malinconia. Dopo lo spettacolo saranno offerti vin santo e i cantuccini della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano.