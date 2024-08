Rapinarono un uomo in centro a Lucca, arrestati in Spagna e Germania

Lucca, 23 agosto 2024 – Si erano resi colpevoli di una rapina violenta in centro a Lucca, ma sono stati rintracciati e arrestati con mandato di arresto europeo eseguito in Spagna e in Germania. Protagonisti della vicenda due romeni di 19 e 22 anni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il fatto risale a un anno fa. I due avevano assalito un uomo di 65 anni che prelevava denaro a un bancomat nell'agosto del 2023. Fu una rapina violenta, il cittadino fu strattonato e gettato a terra. Indagini della squadra mobile di Lucca hanno messo insieme gravi indizi di colpevolezza a carico dei due presunti autori, i quali avrebbero compiuto analoghe rapine anche in altre province. Gli investigatori di Lucca, grazie alla videosorveglianza e riscontri di natura tecnica ed investigativa, hanno consentito di acquisire i gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali la procura di Lucca ha chiesto ed ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere.

Gli arresti sono stati fatti a Barcellona per il 19enne e a Duisburg, in Germania, per il 22enne grazie alla collaborazione degli uffici investigativi e di cooperazione della polizia di Stato, in particolare l'ufficio Sirene e Interpol, con le polizie estere dei due Paesi. Ora i due soggetti sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana.