Aria malata un giorno su due. Sforamenti di polveri sottili più ampia la forbice dei divieti

Nel mese di gennaio quasi la metà dei giorni è stata da bollino nero, oltre soglia per valori di concentrazione di polveri sottili nell’aria che respiriamo. Il giorno peggiore è stato il 14 gennaio con 86 come indicatore quando l’asticella di guardia è fissata a 50. Non è andata molto meglio mercoledì 25 gennaio quando la centralina Arpat di Capannori ha rilevato 84. Il 30 e 31 gennaio sono state altre due giornate a tutto sole ma anche a tutto smog: con 72 e 71 come indicatori di inquinamento. Si “viaggia“ oltre il limite, almeno fintanto che le piogge non ci verranno incontro. Un po’ meglio la situazione intercettata dalla centralina di San Micheletto, dentro Porta Elisa che a gennaio ha certificato 7 sforamenti, il più grave dei quali il 14 gennaio con valore 77. Di qui la nuova ordinanza che vale per i comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo.

Sulla base del nuovo Pac d’area entrato in vigore il primo gennaio scorso gli enti della Piana ha disposto il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni fino a lunedì 5 febbraio compreso, alle autovetture benzina e diesel euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 e ai veicoli merci euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

E’ probabile che l’ordinanza possa essere prorogata anche oltre lunedì, soprattutto se non ci fosse una svolta nelle condizioni meteo. Ma quanto guarisce davvero l’aria che respiriamo e quanto viene in effetti osservata?

L.S.