Aprono le iscrizioni a mensa e scuolabus

Aprono domani, venerdì, le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico. Devono inoltrare domanda i genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia e il primo anno della scuola primaria a settembre 2024 o coloro che richiedono il servizio per la prima volta in assoluto agli anni successivi al primo, come, ad esempio, nel caso di un bambino iscritto al primo anno in una scuola di Lucca, che si trasferisce e si deve iscrivere al secondo anno in una scuola di Capannori.

Il servizio di refezione scolastica viene garantito a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie dei quattro istituti comprensivi del territorio. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti delle scuole dell’infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di utenza: Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale e l’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’azienda Autolinee Toscane.

Le domande possono essere presentate solo online utilizzando lo Spid sul sito capannori.simeal.it utilizzando la sezione “Nuova domanda per i servizi scolastici” oppure accedendo dal sito del Comune di Capannori nella sezione ‘Servizi Scolastici’. Invariate le tariffe rispetto allo scorso anno per entrambi i servizi. Previste agevolazioni tariffarie per famiglie numerose (con 3 o più figli) e a basso reddito in base all’Isee.

Informazioni a [email protected] o 0583-428429/30-31-33.