Apre “Lucca Olive Oil You“ . Tra show cooking e degustazioni

L’attesa è finita. Al Real Collegio si apre stamani alle 10 la grande sfida del Maestrod’olio Fausto Borella e della sua Accademia che vuole fare di Lucca la capitale dell’extravergine. Oggi e domani l’edizione zero di “Lucca Olive Oil You” divanta protagonista assoluta, una celebrazione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità, elemento simbolo della tradizione culinaria italiana e del territorio lucchese.

L’iniziativa è pensata per offrire un’occasione unica di incontro e confronto tra produttori, esperti del settore e appassionati. Il Comune di Lucca, con il coordinamento degli assessori Paola Granucci e Remo Santini, conferma così il suo impegno nel promuovere i prodotti locali, rafforzando l’identità del territorio e il legame con la cultura dell’extravergine. Saranno presenti 33 tra i migliori produttori italiani, e un ricco programma di eventi con convegni, show cooking e degustazioni tecniche, per approfondire la cultura dell’olio e le sue applicazioni.

Alle 10 di stamani subito il primo confronto con i massimi esperti su “Olio extravergine di oliva: un pilastro di salute per tutte le età”. Alle 11.30 pausa caffè con praline di cioccolato all’olio Evo, a cura del maestro cioccolatiere Domenico D’Affronto. Alle 12 Tavola rotonda “Integrazione dell’olio d’oliva nelle diete moderne”. Alle 16 Showcooking “L’olio in pasticceria” con la pastry chef Sandra Bianchi. Alle 17 Showcooking “L’arte del sashimi sposa gli oli monocultivar” con lo chef Masaki Kuroda. Alle 18 Degustazione tecnica “L’olio è una cosa seria” con il Maestro d’olio Fausto Borella.

Domani altra giornata densa di eventi. Alle 10 apertura della Mostra-mercato, alle 11 Showcooking “L’evoluzione dell’olio extravergine di oliva in cucina: un nuovo concetto per un prodotto millenario” con lo chef Fabrizio Girasoli del ristorante Butterfly. Alle 15 Degustazione “Declinazione di Pinot Nero: storie italiane e Champagne”, a cura di Leonardo Taddei, sommelier e amministratore dello Champagne 2008, in collaborazione con Enoteca Vanni. Alle 17 Showcooking “L’olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi toscani” con gli chef Daniele e Andrea Zazzeri. Alle 18 gran finale con lo showcooking “Dall’orto alla Tavola: le Brassiche all’olio extravergine” con Giorgio Barchiesi, lo chef Giorgione.

L.S.