Apre il mercato del libro usato a metà prezzo

Riapre il Mercatino dei Libri Usati Lucca al Cantiere Giovani in via del Brennero 673. “L’Odv CSDS2008 (organizzazione di volontariato Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008) che da 15 anni organizza e gestisce la piattaforma di scambio dei libri scolastici usati delle scuole medie e superiori, dopo il successo degli scorsi anni, inaugura la 15ᵃ edizione del “Mercatino dei Libri Usati”, in collaborazione con la Provincia di Lucca – annuncia – nella sede unica del “Cantiere Giovani”“.

“Consolidata ormai la prassi degli appuntamenti gestiti esclusivamente dal portale online per usufruire dei servizi gratuiti messi a disposizione dall’Associazione – specificano i gestori -. Basterà registrarsi sul sito web www.mercatinolibri.org e accedere alla propria area riservata per prendere appuntamenti, scaricare le ricevute di acquistocontovenditaprenotazione, monitorare le prenotazioni etc“. Da ieri e fino al 14 settembre si potranno portare i libri usati che si intende vendere, dal 17 luglio al 21 settembre si potranno acquistare o prenotare i volumi necessari per il prossimo anno scolastico. L’orario di apertura sarà dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19. “La nostra associazione porta avanti questo progetto da 15 anni. Siamo molto legati al “Mercatino” che abbiamo cresciuto e innovato anno dopo anno – spiega il presidente del Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008, Claudio della Nina – ideato e gestito interamente da ragazzi volontari delle scuole della Città, che hanno saputo affrontare sfide difficili senza mancare mai l’appuntamento con i nostri utenti. Un servizio molto apprezzato da famiglie e studenti, lo dimostrano gli oltre 1800 utenti registrati alla piattaforma web provenienti da tutta la provincia.