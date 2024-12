Appuntamento di Natale con i “Vespri d’organo“

Tra musica e spiritualità, nel giorno del 25 dicembre, Natale del Signore. Appuntamento alle 17.30, nella Cattedrale di San Martino, proprio nel giorno di Natale con i “Vespri d’organo in Cattedrale” a cura del rettore monsignor Marco Gragnani (letture) e dell’organista Giulia Biagetti (esecuzioni musicali all’organo).

Da molti anni, la Cattedrale di San Martino offre ai cittadini, ma anche a turisti e ai pellegrini un evento spirituale e musicale insieme, attraverso alcune letture scelte dal rettore della Cattedrale monsignor Marco Gragnani (in passato dai suoi predecessori) e le musiche d’organo proposte da Giulia Biagetti (nella foto), organista titolare.

Ormai questo è diventato un appuntamento tradizionale per gli appassionati e per chi, nel giorno di Natale, vuole trovare un momento di intima spiritualità e conforto musicale, o - perché no? – anche di preghiera, trascorrendo assieme ad altri un’ora senz’altro diversa.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare alle persone che per forza di cose passeranno il pomeriggio del 25 dicembre da sole, per donare loro un piccolo momento di gioia.

L’edizione del “Cantiere di Natale” 2024 è stata realizzata da FLAM in collaborazione con Ente Chiesa Cattedrale e Opera del Duomo, centro d’arte e cultura, con scuole e altre associazioni, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio del Comune. L’ingresso è libero.