Appuntamenti in Garfagnana. Un fine settimana di cultura e identità storica del territorio

Tre appuntamenti culturali in Garfagnana tra sabato e domenica. A Torrite di Castelnuovo, sabato alle 18, al circolo ricreativo A. Broglio si terrà un incontro sul tema ’’Torrite e la guerra- 1943-45’’, con la presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e del consigliere regionale Mario Puppa, che avrà come relatori Carlo Giuntoli presidente dell’ Anpi Val di Serchio-Garfagnana, di Mario Regoli presidente dell’istituto storico della resistenza e dello storico Oscar Guidi. Il paese di Torrite, negli anni del passaggio del fronte in Garfagnana, si trovò al centro di numerose vicende belliche. Domenica, a Cascio, alle 16, alla stalletta in piazza San Lorenzo, a cura dell’associazione sportiva ricreativa Cascio e della biblioteca comunale di Molazzana, Ivo Poli, vicepresidente dell’associazione nazionale Città del Castagno presenta il libro ’’Cento ricette dolci’’, a base di marroni, castagne e farina dolce.

Al termine della presentazione ci sarà una degustazione di dolci preparati in base ad alcune ricette del libro. Domenica il festival delle frazioni, promosso dal Comune di Castelnuovo, fa tappa ad Antisciana. Alle 10, inaugurazione di dieci ’tondi’ appesi nelle vie del paese, su cui sono state scritte delle brevi poesie di don Francesco Donati, parroco di Antisciana dall’aprile 1953 alla fine di dicembre 1976, tratte dalla raccolta ’’Tempo e non tempo’’.

Alle 11, si svolgerà l’iniziativa di riportare alla memoria storie ed eventi del fiume Serchio, in particolare con le testimonianze di paesani riguardanti il rapporto della popolazione di un tempo con il fiume Serchio.

