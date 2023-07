Appalti pubblici e norme: corso per i dipendenti della Provincia

La Provincia di Lucca guidata dal presidente Luca Menesini sempre di più in prima linea come stazione appaltante di opere pubbliche. Da una parte, infatti, l’ente di Palazzo Ducale ha ricevuto dall’Anac (autorità nazionale anticorruzione) la massima certificazione che le consente di operare senza limiti sul valore e budget previsti dalla gara di appalto. Dall’altra, proprio in previsione di un possibile incremento del numero di gare da gestire in futuro sia per conto proprio sia per conto dei Comuni convenzionati, la Provincia ha predisposto un percorso formativo in due giornate, la seconda delle quali è prevista domani per una settantina di dipendenti su 200 circa, a seguito dell’entrata in vigore operativa del nuovo Codice per i contratti pubblici dal 1° luglio.