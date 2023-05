Aperte le iscrizioni alla XVIII edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali

Aperte le iscrizioni a LuBeC - Lucca Beni Culturali 2023, in programma il 8 e 29 settembre al Real Collegio. La XIX edizione di LuBeC, che nel 2023 sarà “Effetto cultura“, punterà un faro sulle ricadute della cultura in ogni ambito della vita civile, dalla crescita individuale, a quella imprenditoriale, alla coesione sociale, alla salute e alla qualità della vita. Una riflessione che intende evidenziare le caratteristiche di un settore i cui confini sono in continua evoluzione, e che grazie alla sua osmotica natura, genera ibridazioni cognitive e produttive tra tradizione e innovazione.

Cardine dell’iniziativa, come sempre, il rapporto pubblico-privato, approfondito in termini di competenze, modelli di governance, processi e servizi della PA e più in generale delle imprese culturali e creative: del loro sviluppo, del lavoro e della capacità di dare risposte alle nuove necessità di una società in profondo cambiamento. LuBeC 2023 rinnova la sua struttura articolandosi in macro cantieri tematici che integreranno interventi di visione, a presentazioni di buone pratiche e ricerche, sessioni di formazione e laboratori di co-progettazione. Due giorni intensi di networking e formazione per promuovere e accompagnare la crescita pubblico-privata del sistema culturale.

Dal cantiere sul digitale, sviluppato attraverso ISIE – International Summit of Immersive Experience, a quelli dedicati alla Digital Library, al PNRR, alle nuove competenze, al rapporto città e territori, ai tre Cantieri sulla sostenibilità, economica, ambientale e sociale.

Partecipano a LuBeC direttori e dirigenti di musei, operatori culturali e turistici, imprese del settore, economisti, scrittori, filosofi, artisti, amministratori, dirigenti e funzionari della PA, addetti ed esperti del settore si confrontano con l’obiettivo di generare riflessioni e azioni per lo sviluppo del territorio a base culturale.