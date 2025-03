Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia. Open day al Primo Volo e all’Isola

Porte aperte in alcuni asili di Altopascio e avvio delle iscrizioni per il 2025/2026. Da maggio sarà nuovamente disponibile il bando regionale "nidi gratis" e con la struttura di via San Francesco (lavori in corso), che accoglierà altri 42 bimbi, saranno abbattute le liste di attesa. Tutte ottime notizie. Le famiglie interessate potranno presentare domanda per l’iscrizione al "Primo Volo" (via Indipendenza Spianate) e per "L’Isola" (via Fermi Altopascio) accedendo al portale del Comune. Il procedimento, interamente online, richiede l’autenticazione con spid. Il bando prevede tre diverse scadenze per l’invio delle domande: dal 10 marzo al 30 aprile per bambini nati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 agosto 2024; in caso di posti disponibili tra il 1° maggio e il 18 agosto; una terza finestra potrebbe essere riaperta dal 19 agosto al 13 dicembre, anche per i bambini nati entro il 31 dicembre 2024.

Per supportare le famiglie nella compilazione, sarà disponibile un servizio di assistenza comunale, contattando il settore servizi educativi, in via Casali 26: il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 13. Per permettere ai genitori di conoscere da vicino gli ambienti educativi e il personale, sarà possibile visitare i nidi Primo Volo e L’Isola su prenotazione (0583 240321 dalle 10 alle 12), sabato 15 marzo e sabato 12 aprile, con tre turni: ore 9, 10 e 11. Inoltre, sabato 5 aprile, dalle 9 alle 13, si terrà un open day dedicato a tutta la cittadinanza senza necessità di prenotazione.

Una ulteriore opportunità per le famiglie è il bando regionale ’nidi gratis’, confermato anche per il 2025/2026, che sarà pubblicato entro maggio. La Regione ha incrementato la soglia isee per l’accesso al contributo, portandola a 40 mila euro. Il progetto è realizzato in sinergia con il ’bonus inps’ e prevede uno sconto regionale per la quota eccedente il contributo rimborsabile, fino a un massimo di 527,27 euro mensili per 11 mesi. "La prima infanzia è un nostro grande obiettivo - commenta l’assessore al welfare Valentina Bernardini –, l’impegno e l’attenzione ai servizi educativi sono fondamentali per costruire comunità più eque, dove entrambi i genitori possano lavorare contando su servizi di qualità".

Info 0583.240321 o [email protected]) o www.comune.altopascio.lu.it.

Massimo Stefanini