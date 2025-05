Il caso Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro a L’Augusta

Uno dei più grandi misteri della storia italiana arriva a Lucca. Si tratta del caso Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa nel nulla nel giugno del 1983 a Città del Vaticano.

Per cercare di fare luca su una delle pagine più inquietanti della nostra Repubblica, il festival L’Augusta ha invitato il fratello di Emanuela, Pietro, con il giornalista Alessandro Ambrosini, mercoledì prossimo, il 14 maggio alle 21 alla Casa del Boia (l’evento è patrocinato dal Comune di Lucca).

Il 22 giugno del 1983, una cittadina vaticana di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce: da quel giorno, per quasi 43 anni, il caso che porta il suo nome è uno dei misteri italiani più conosciuti, drammatici, intricati e depistati nella storia della Repubblica. La ricerca di Emanuela è diventata un’odissea che ha attraversato molte piste: dai servizi segreti di ogni bandiera all’attentato di Giovanni Paolo II, dalla Banda della Magliana ai conti dello Ior, dal caso Calvi alla pedofilia.

Sullo sfondo il Vaticano, che ha aperto un’inchiesta solo dopo 40 anni. Una vicenda ormai mondiale, oggetto anche della serie Netflix “Vatican Girl”.

Ma se gli sforzi per capire cosa possa essere accaduto a quella giovane ragazza non hanno, a oltre 40 anni di distanza, dato alcuni esito; la ricerca della verità per la famiglia Orlandi non è però mai cessata.

Questa ricerca è incarnata dal fratello di Emanuela, Pietro, approda al festival L’Augusta mercoledì 14 maggio, alle ore 21, quando alla Casa del Boia sarà ospite proprio Pietro Orlandi, memoria storica delle inchieste che, solo recentemente sono state riaperte dalla Procura di Roma.

Con Pietro Orlandi ci sarà Alessandro Ambrosini, reporter d’inchiesta, editore del blog Notte Criminale, specializzato in criminalità organizzata romana e veneta.

I due ripercorrano l’intricata vicenda di Emanuela che si sovrappone e incrocia con mille altri misteri dell’Italia del secolo scorso.

I posti sono esauriti: è possibile iscriversi alla lista di attesa su https://www.eventbrite.it e subentrare progressivamente in caso di prenotazioni cancellate. L’evento sarà registrato da Noi Tv, che lo manderà in onda nelle prossime settimane.