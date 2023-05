Antiriciclaggio, agenti immobiliari a confronto

“Mercato immobiliare, la Guardia di Finanza spiega gli obblighi e le verifiche dell’antiriciclaggio”. E’ questo il titolo dell’importante seminario formativo in programma martedì 30 maggio alle 9.30 all’interno di Palazzo Sani (via Fillungo, 121). L’iniziativa è organizzata da Fimaa province di Lucca e Massa Carrara, locale sezione della Federazione italiana mediatori agenti affari che fa parte a sua volta del Sistema Confcommercio. La giornata, a ingresso libero per il pubblico, ma con prenotazione obbligatoria alla segreteria Fimaa ([email protected] – 0584618654), verrà aperta dall’introduzione del presidente interprovinciale di Fimaa Alessandro Gabriele, che sarà poi anche moderatore dell’incontro. Subito dopo, il saluto del presidente di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini e del colonnello Marco Querqui, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, che introdurrà il tema dell’antiriciclaggio. E poi il via agli approfondimenti, con la relazione del presidente nazionale di Fimaa Santino Taverna, che parlerà di “Dinamiche federative, direttiva europea Green, mercato e operatori immobiliari”.