Antica Zecca “Le monete dei bisnonni“

La Fondazione Antica Zecca di Lucca ritorna alle memoria delle nostre origini e lo fa con una mostra completamente inedita – almeno nella sua interezza - realizzata grazie a Intesa Sanpaolo che ha concesso in prestito gli esemplari della sua collezione di cartamoneta affidata i alla Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo. "Con questa esposizione – dichiara il Presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca Alessandro Colombini – vogliamo far conoscere al pubblico quel fenomeno economico sviluppatosi in Italia subito dopo l’Unità d’Italia, che va sotto il nome di circolazione fiduciaria abusiva, attraverso i buoni cartacei prodotti in molte città dell’Italia centro - settentrionale. Stampati da banche, comuni, associazioni e perfino privati per far fronte alla carenza di moneta spicciola, questi biglietti, più noti con il termine tedesco di notgeld, erano emissioni che, se pur non autorizzate dal governo italiano, vennero tollerate perché impedirono la paralisi del commercio al minuto".

L’esposizione è curata dalla professoressa Franca Maria Vanni, consulente della sezione numismatica della Fondazione Bruschi, nonché impegnata nelle iniziative divulgative del Museo della Zecca di Lucca.

A completamento della tematica trattata sarà messa in mostra anche una serie di mini assegni prodotti in Italia negli anni Settanta del ’900 appartenenti ad una collezione privata. Tutto il materiale cartaceo esposto in mostra facente parte della collezione di cartamoneta di Intesa Sanpaolo è stato pubblicato da Franca Maria Vanni nel volume dal titolo “Spiccioli di carta“. Pannelli esplicativi, didascalie e un audioguida saranno a disposizione dei visitatori per una migliore comprensione dei materiali esposti.

Presente alla presentazione della mostra (apertura dal 4 ottobre al 31 agosto 2025) anche il professor Giacomo Ricci che ha presentato uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane con un timbro recante le insegne della mostra e una cartolina che rappresenta la locandina della stessa. Sarà acquistabile un francobollo da collezione raffigurante le Mura di Lucca. L’annullo sarà disponibile il giorno dell’inaugurazione 14-19.