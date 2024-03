Anteprima Vini. Taglio del nastro e premio ’green’

Alla vigilia dell inaugurazione della 23esima edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana, in programma oggi e domani al Real Collegio, arriva una buona notizia per il salone dei vitigni che guardano il Tirreno e il Mar Ligure. Anteprima Vini, prodotta da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana con il contributo di Camera di Commercio Toscana nord-ovest, ha infatti ottenuto l’attestato Ecoaction - Legambiente grazie al basso impatto ambientale che sarà prodotto durante l’evento.

"La ricerca della sostenibilità - commenta Alessandra Guidi, direttore di Anteprima Vini e titolare di Event Service Tuscany - è un percorso doveroso da attuare come buona pratica anche nell’ambito degli eventi. Event Service Tuscany ha impostato questa nuova edizione di Anteprima Vini con un occhio di particolare riguardo a tutte quelle piccole buone pratiche da mettere in atto per proteggere l’ambiente che ci circonda. Parlare sostenibile sii manifestazioni con tanto pubblico e Anteprima Vini 2024 ne è un esempio".

“Ecoactions - Legambiente è un’attestazione di evento a basso impatto ambientale, che viene rilasciata a seguito di una serie di valutazioni basate su un protocollo che definisce le buone pratiche di sostenibilità da adottare nell’organizzazione degli eventi, con l’obiettivo di limitare l’impatto sull’ambiente e sul territorio causato dalla manifestazione. Anteprima Vini ha scelto la via della sostenibilità attraverso una una rigida raccolta differenziata e prediligendo l’utilizzo dei QR code per cataloghi e comunicazioni, al posto di materiali stampati. Cartelli e indicazioni saranno realizzati con cartone e legno di recupero e alla plastica saranno preferiti altri materiali durante tutta la manifestazione. Infine, gli allestimenti e le attrezzature verranno noleggiate - saranno quindi riutilizzabili - e fornite da aziende del territorio per ridurre al massimo i trasporti. Anteprima Vini rinnova il legame con CondiMenti, ideato da chef Cristiano Tomei quest’anno insieme a Foodmetti - Artisti delle tavole e Lucca Comics & Games.