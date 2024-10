“Animando“. Al via “Musica è Metamorfosi“

"Musica è metamorfosi". Al via il nuovo ciclo di concerti Animando in omaggio a Kafka e alla musica come evoluzione. È stata presentata ieri mattina la nuova stagione di concerti della rassegna "Musica è metamorfosi", promossa dal centro di promozione musicale Animando in omaggio a Franz Kafka, nel centenario della sua morte. Intitolata "Evoluzioni", la rassegna autunnale propone cinque appuntamenti che esplorano la musica come forza trasformativa attraverso epoche, generi e autori diversi. Un viaggio culturale che, nelle parole dell’assessore alla cultura Mia Pisano, continua ad arricchire Lucca e il suo patrimonio artistico.

"Per noi è una grande soddisfazione sostenere le attività di Animando, - ha dichiarato Pisano - che da dieci anni porta innovazione e ricerca alla scena culturale cittadina". Il cartellone, che seguirà l’intero arco dell’autunno, debutta il 10 novembre al Real Collegio con "Nuovi orizzonti per due pianoforti", un concerto che vede i pianisti Claudio Cantini e Giovanni Passalia reinterpretare Mozart in chiave dialogica con Grieg, con arrangiamenti di Morricone e Beatles. Uno degli appuntamenti più attesi è fissato per il 15 novembre al Cinema Moderno, con "An Opportunity - Spettacolo per Organo, Orchestra d’archi e Voci recitanti".

Lo spettacolo, frutto di una collaborazione con la Croce Verde, racconta la storia del rover NASA "Opportunity", un veicolo esplorativo che ha viaggiato su Marte dal 2003 al 2019. Il racconto drammatico, affidato alle voci di Nicola Fanucchi e Cristina Puccinelli, si accompagna a brani di Albinoni, Respighi e alla celebre colonna sonora di "Interstellar" di Hans Zimmer. "La storia di Opportunity - racconta il direttore artistico Stefano Teani - rappresenta un incontro unico tra scienza ed emozione, un tema che vogliamo raccontare come un vero e proprio viaggio sonoro. Siamo riusciti ad ottenere anche il patrocinio della Nasa, quale miglior traguardo".

La rassegna prosegue il 24 novembre con "Promenade - Passeggiata musicale sui boulevards parigini", che evoca la Parigi della Belle Époque e del primo Novecento, con musiche di Poulenc, Messiaen, Ravel e Saint-Saëns. Interpretato da Alessio Bidoli e Bruno Canino. Il 15 dicembre sarà la volta della celebrazione ufficiale per i dieci anni di Animando, un concerto speciale all’Auditorium del Suffragio con l’Orchestra Nuove Assonanze e il Coro di Montughi, diretto da Alan Freiles Magnatta ed Enrico Rotoli, rispettivamente. Saranno eseguite musiche di Fauré e di Giacomo Puccini (sia Senior che Junior), un omaggio agli artisti che hanno reso grande il repertorio musicale toscano. A chiudere la rassegna il 22 dicembre sarà il tradizionale "Concerto di Natale", sempre al Real Collegio, con la contrabbassista Valentina Scheldhofen Ciardelli e il pianista Alvaro Siculiana. Il programma completo, i biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili sulla piattaforma oooh.events o in sede prima di ogni spettacolo.

Re. Graz.