Angela e Giovanni festeggiano oggi le nozze d’oro

“Oggi grande festa per il traguardo raggiunto, nozze d’oro di Baldassari Giovanni e Tocchini Angela. Lui poco più che ventenne, tre anni di leva in Finanza, e lei che lo aspettava. Poi il sì. Lui una vita nei trasporti lucchesi, Clap, lei dipendente all’asilo di S.Maria del Giudice. Insieme sono sempre attivi nel volontariato della comunità. Grazie per i valori e l’amore che ci avete trasmesso. Felice anniversario“.

A firmare il messaggio i figli Matteo e Sebastiano, la nuora Barbara e i nipoti Linda e Ramon.