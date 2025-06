Andrea Brunini vola in Giappone per otto concerti

Andrea Brunini, il cantautore nativo e residente a Borgo a Mozzano, si prepara a partire per il Giappone dove terrà un tour di otto concerti. Questo nuovo progetto si chiama "Songwriter on the road" e porterà profumo d’Italia nei locali più gettonati del Paese del Sol Levante.

Una nuova esperienza che la catapulta lontano da casa e dall’Italia. Quale sono le sue aspettative per questo tour?

"Sono decisamente eccitato per questa esperienza unica, folle e so già adesso piena di emozioni e nuove amicizie, artistiche e non. Altamente infiammabile sarà la colonna sonora di questo mio primo viaggio in Oriente. Era da diverso tempo che volevo fare un percorso diverso, ed il 2025 ha reso possibile questo e molto altro".

Quali altri programma e progetti ha per il futuro?

"Nel prossimo futuro oltre a nuove canzoni già in cantiere e molti altri viaggi, voglio raggiungere posti come l’Australia, Scandinavia, sud Korea e Canada. Chi lo vuole può restare sintonizzato sui canali social dal 10 luglio al 25 per seguire passo passo il nostro viaggio e le date dei tour Europee. Per chi volesse in molte date del tour giapponese, ci saranno le dirette streaming con link disponibili sui siti dei locali".

Due anni fa ha avuto un’esperienza musicale in Inghilterra, con diversi concerti, anche cantando in strada, cosa le rimane?

"A differenza di altri paesi Europei, dove ho già avuto occasione di fare buskers, ho trovato Londra molto chiusa sotto certi punti di vista. Nonostante questo sono riuscito comunque a conquistarmi uno spazio, riscontrando una certa stima da parte dei gestori e del pubblico nei locali dove mi sono esibito. Un successo".

Marco Nicoli