"Canzoni per la pace" . Scanzi in piazza a Civitella

Sarà Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e autore teatrale, il protagonista di una delle serate più attese del Festival delle Musiche, il longevo progetto artistico estivo a cura di Officine della Cultura. L’appuntamento, fissato per mercoledì 30 luglio, con inizio alle ore 21.15 in piazza Don Alcide Lazzari a Civitella e vedrà in scena, in una delle piazze simbolo dell’impegno civile e della riflessione storica, “Canzoni per la pace – Le canzoni che cambiano il mondo”, uno spettacolo che intreccia narrazione, musica e memoria. L’evento è ad ingresso gratuito.

Con il suo stile diretto Andrea Scanzi (nella foto) condurrà il pubblico in un viaggio tra le canzoni che hanno segnato epoche e generazioni: brani diventati manifesti di libertà e coscienza, capaci di cambiare i costumi e restare vivi nel tempo.

Accanto a lui, i Borderlobo, la band del cantautore comasco Andrea Parodi Zabala, insieme al chitarrista Alex Grid Gariazzo, per dare voce ai capolavori di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Fabrizio De André, Guccini, John Lennon, Battiato, De Gregori e Neil Young. Completano la band Michele Guaglio al basso, Max Malavasi alla batteria, Riccardo Maccabruni al pianoforte e alla fisarmonica e Raffaele Kohler, alla tromba.

"Siamo orgogliosi di ospitare questo spettacolo nella nostra piazza, che conserva nel suo cuore il valore profondo della memoria e della resistenza. Con questo appuntamento vogliamo offrire l’anteprima di una stagione estiva che sarà ricca di cultura, musica e riflessione. Una serata che è insieme spettacolo, omaggio e messaggio di pace" dichiara Andrea Tavarnesi, Sindaco di Civitella.

La serata si inserisce nel più ampio programma del Festival delle Musiche, giunto quest’anno alla 31ª edizione, un appuntamento storico che ha saputo costruire negli anni un felice rapporto tra territorio e cultura, coinvolgendo l’intera Val di Chiana aretina con concerti, incontri e performance d’autore, trasformando le sere d’estate in occasione di condivisione e di crescita per tutta la comunità.

Mentre il programma completo sarà svelato a breve, i primi nomi già annunciati confermano l’alto profilo della rassegna: Elio Germano, Teho Teardo, Giovanni Veronesi, Musica da Ripostiglio, Neri Marcorè e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, che si esibiranno a Foiano, tra i centri protagonisti del festival.

Ulteriori informazioni su: www.festivaldellemusiche.it.