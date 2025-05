“Samurai Spirit”, in scena l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi di “Kill Bill vol.1” e la cantante e pianista Mika Kobayashi

Arezzo, 24 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio al teatro comunale di Cavriglia alle ore 21.30 appuntamento con una straordinaria serata speciale che porterà un vento internazionale nella stagione primaverile del Teatro, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Un viaggio tra musica, arte della spada e spirito del Giappone: mercoledì 28 maggio alle ore 21.30 andrà in scena uno spettacolo unico e sorprendente dal titolo “Samurai Spirit”. Si esibiranno due artisti di fama internazionale: l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi (conosciuto per la partecipazione film “Kill Bill vol.1” di Quentin Tarantino) e la cantante e pianista Mika Kobayashi (celebre per le colonne sonore di cartoni animati giapponesi), insieme agli altri samurai del gruppo Samurai Artist Kamui. Lo spettacolo, presentato dal gruppo Kengido Italia, è unico nel suo genere, dove le tecniche di combattimento di spada si uniscono alla teatralità, all’arte scenica e all’arte cinematografica. La tradizione si fonde così con elementi e stili contemporanei, andando a creare un linguaggio semplice ma di grande impatto, che lascia il pubblico stupito e ammaliato. Il tutto è accompagnato dalla stupenda voce cristallina di Mika Kobayashi. Uno spettacolo unico ed emozionante in una serata che si presenta suggestiva e ricca di sorprese, capace di catapultare il pubblico nella antica cultura del Giappone, grazie alla particolare forma artistica di questi grandi artisti, che per la prima volta si esibiranno in esclusiva al Teatro di Cavriglia. TETSURO SHIMAGUCHI, leader e fondatore del gruppo artistico “Samurai Artist Kamui” e della disciplina del “Kengido”, è diventato famoso in tutto il mondo per aver fatto da coreografo e aver recitato (nel ruolo di “Miki, uno degli 88 Folli”) nel film di Quentin Tarantino “Kill Bill Vol. 1”. Col suo gruppo “Samurai Artist Kamui” gira tutto il mondo per far conoscere la sua arte in luoghi prestigiosi d’Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi e Regno Unito. E’ inoltre costantemente impegnato tra insegnamento in dojo, spettacoli teatrali, collaborazioni cinematografiche e apparizioni in eventi, manifestazioni e trasmissioni TV. Tetsuro Shimaguchi crede molto nel legame che può nascere tra culture e tradizioni diverse, per questo ha deciso di portare questa disciplina al di fuori del Giappone, per promuovere e far conoscere ovunque la cultura del mondo dei Samurai. E’ venuto per la prima volta in Italia nel 2010, a Firenze. Da questo momento ha continuato a venire in molte città italiane almeno una volta all’anno. Da subito infatti ha sentito un forte legame con il nostro Paese e in particolare proprio con la città di Firenze dove, nell’ottobre del 2018, ha ricevuto il “Premio Consonanze”, diventando il primo artista asiatico a riceverlo. Nel 2019 è stato impegnato con l’importante progetto “Dimond Route Japan”. Nel 2022, grazie al suo incessante lavoro di scambio culturale con l'Italia, ha ricevuto un annullo filatelico dalle Poste Italiane. Ha inoltre aperto alcune scuole di Kengido al di fuori del Giappone: in Italia, Repubblica Ceca e Londra. MIKA KOBAYASHI è una cantautrice e pianista giapponese di fama mondiale. Il suo talento e la sua vocalità straordinaria le permettono di spaziare con facilità fra diversi stili e generi musicali. Raggiunge il successo prendendo parte a colonne sonore di cartoni animati di fama mondiale come “Attack on Titan”, “Kabaneri in the iron fortress”, “Gundam UC” e “Aldonoa Zero” e di videogiochi come “Final fantasy XI”, “Xenoblade X” e “Dragon’s Dogma: Dark Arisen”. Nel 2016 fonda l’etichetta indipendente “Miccabose” con la quale incide numerosi album. Ha fatto numerose collaborazioni grazie alla sua versatilità vocale. E’ costantemente impegnata in eventi e concerti in tutto il mondo. Collabora spesso a vari progetti con l’artista Tetsuro Shimaguchi e con il suo gruppo artistico “Samurai Artist Kamui”. Nel 2019 esce il suo primo brano italiano, “Dovunque Sarai”.