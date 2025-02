Andranno sulle rotatorie le tre opere d’arte donate da Yoshin Ogata

L’artista giapponese Yoshin Ogata attraverso l’associazione Lions Club Lucca Host ha donato a Lucca tre sculture, che l’amministrazione comunale collocherà sulle rotatorie stradali: in via Martiri delle Foibe – accesso Carrefour, via Martiri delle Foibe – accesso Media Word e via Salicchi, alla nuova rotatoria i cui lavori sono iniziati. Si tratta di una scultura in marmo bianco di Carrara, “Duo”, raffigurante due gocce d’acqua che scendono da due boccaporti, di una seconda scultura in marmo bianco di Carrara, “Scia d’acqua”, raffigurante tre scie d’acqua e una terza scultura in granito nero, “Forma d’acqua in granito nero”, raffigurante due gocce d’acqua che si toccano.