Ancora una frana. Gragliana e Palagnana ora sono (quasi) isolate

A prima vista l’idea era stata quella di una "semplice" caduta di massi e terra sulla quale fosse abbastanza semplice intervenire, purtroppo, però, la frana che ha interessato nei giorni scorsi la strada comunale che collega i borghi di Gragliana a Palagnana, sul confine tra il comune di Fabbriche di Vergemoli e Stazzema, si è dimostrata molto più estesa e pericolosa di quanto supposto. A spiegarlo è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che racconta i primi sopralluoghi effettuati sul posto con i tecnici e il geologo, pronti per approntare con la necessaria celerità i primi interventi di messa in sicurezza della viabilità.

"Dopo le prime piogge più intense dei giorni scorsi, con l’allerta meteo attiva in codice giallo, nella tarda serata si è verificata la caduta di materiale roccioso che ha interessato l’intera carreggiata sottostante, Strada chiusa momentaneamente e verifica più attenta programmata per le prime ore del mattino successivo. Quello che abbiamo scoperto alla luce del giorno è stato devastante, – dettagli Giannini –, visto che la prima parte della frana visibile era soltanto una minima porzione del potente movimento in atto che, tra l’altro, sta continuando ancora a fare scivolare il materiale a valle. Si tratta di un fronte particolarmente esteso, con rocce di dimensioni giganti che si stanno staccando lentamente dal versante a monte – dettaglia Giannini –. Esclusa, dunque, la riapertura della strada a breve e massimo impegno per approntare opere di consolidamento che possano risolvere la criticità. Gli abitanti del luogo hanno al momento una viabilità alternativa, più lunga e non troppo agevole, ma comunque, nonostante il disagio evidente, non risultano famiglie isolate".

La situazione è abbastanza seria anche per la confinante Stazzema e per gli abitanti del borgo di Palagnana che, a loro volta, non sono del tutto isolati, potendo raggiungere la Media Valle del Serchio e la Garfagnana passando dal comune di Pescaglia, ma sono costretti ad affrontare un tragitto più lungo del solito. "Sono molto preoccupato per la frana che è caduta a Fabbriche di Vergemoli e che coinvolge pienamente la nostra frazione di Palagnana – ha commentato in merito il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona –. Interrompere quella direttrice vuol dire creare un isolamento di fatto, dato che i residenti hanno certamente una soluzione alternativa, ma che li allontana ancora di più dai servizi essenziali, come quelli socio sanitari, scolastici e, soprattutto, lavorativi. Palagnana si trova a quasi 1000m di altitudine, si raggiunge con una viabilità fragile e non si può pensare di allungare un percorso creando un ulteriore disagio in una zona dove già si fanno tanti sacrifici solo per viverci. Stiamo collaborando tra Comuni, sperando di riuscire uniti a risolvere quanto prima questa criticità che colpisce nuovamente la viabilità".

Fiorella Corti