Ancora una “cena sotto le stelle“ La dedica speciale alla Romagna

Ormai è diventata una tradizione. Si penserà anche all’Emilia Romagna nell’edizione 2023 della "Cena sotto le stelle" a cura della Croce Verde di Porcari, programmata per sabato 17 giugno in piazza Orsi, nei pressi del palazzo del Municipio. Sì, perché la lotteria che è stata lanciata servirà per questo lodevole scopo: aiutare i territori colpiti dalla tremenda alluvione. Il ricavato, infatti, verrà destinato all’acquisto di generi di prima necessità. Ma è anche un momento conviviale, di aggregazione, per ritrovarsi, all’interno dell’associazione di volontariato che è diventata base portante per la comunità. La cena costa 25 euro. Le iscrizioni sono aperte, chi vuole partecipare può telefonare alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 17, (telefono 0583 298587) per iscriversi. Nella serata ci saranno altri due eventi fondamentali: la presentazione di un nuovo pulmino e un presidio per il trasporto in sicurezza dei bambini.