Ancora abbandoni di rifiuti ingombranti. Ante in legno lasciate dietro a un Garby

Non bastano gli adesivi con un canino di nome Linda che invita a tenere pulita la città, non bastano nemmeno le (poche) multe irrorate dai vigili: Lucca continua, anche nel centro storico, ad essere meta preferita per l’abbandono di ogni tipo di rifiuto, anche degli ingombranti.

L’ultimo caso, è in via San Pierino dove accanto alla batteria dei Garby sono state abbandonate, oltre a un ombrello rotto, delle ante in legno chissà di quale arredamento che sono state appoggiate nottetempo al muro. E’ solo l’ultimo caso e, in queste condizioni, il lavoro degli operatori di Sistema Ambiente diventa davvero difficile.

Oltretutto, l’azienda che si occupa del ritiro dei rifiuti offre per le utenze domestiche un servizio gratuito presso il domicilio di ritiro ingombranti fino a un massimo di tre pezzi una volta all’anno. Basta, anzi basterebbe, contattare il numero verde seguendo le indicazioni dell’operatore: 800275445.