Anche Venditti al “Summer“. Il cartellone tocca quota dieci

Annuncio numero dieci per il Summer 2025, quello di Antonello Venditti, che si esibirà il 28 giugno in piazza Napoleone. Dopo il grande successo del tour del 2024 proseguono i festeggiamenti dei 40 anni di “Notte prima degli esami” e dell’album “Cuore“. Il cantautore romano torna a Lucca Summer Festival, dopo la data del 2022 insieme a Francesco De Gregori e ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani dell’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e che ha segnato la storia della musica italiana. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it. L’annuncio di Antonello Venditti a Lucca Summer Festival si aggiunge a un cartellone 2025 già ricco che vede la presenza di Dream Theater, Thirty Seconds To Mars, Till Lindemann, Scorpions, Ghali, Nile Rodgers & Chic, Alanis Morissette, Simple Minds e Bryan Adams.

Dal 1972, anno del suo esordio discografico, Venditti ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale, quest’ultimo in particolare nei primi lavori. Con quasi 40 milioni di copie, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Una carriera che in pratica non ha mai conosciuto momenti di crisi e che ha anzi saputo rimanere costantemente al passo coi tempi, affiancando ai dischi, una incessante attività live che lo ha portato a suonare nelle più suggestive location nazionali, a partire dal Circo Massimo e dallo Stadio Olimpico di Roma, per lui naturalmente “di casa“.

Ovviamente lo show di Antonello è un’unico “greatest hits“, con tutti quei brani, da “Sora Rosa“ e “Roma Capoccia“ a “Le cose della vita“, “Sotto il segno dei pesci“, “Bomba o non bomba“, “Buona domenica“ e “Ci vorrebbe un amico“, che tutti, ma proprio tutti, hanno cantato almeno una volta nella vita e che anche nei concerti il pubblico canta a una sola voce insieme a lui.

Con la decima serata il cartellone tocca una quota importante, ma non finisce certamente qui e già nei prossimi giorni saranno comunicati nuovi appuntamenti, protagoniste altre grandi star nazionali e internazionali.

