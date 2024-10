Anche Antonio Albanese e Margherita Buy tra i premiati Fice

Maura Delpero, Antonio Albanese, Margherita Buy, Daniele Luchetti. Sono solo alcuni degli artisti che riceveranno stasera, alle 19.45 al Teatro del Giglio, i Premi Fice, appuntamento clou degli Incontri del Cinema d’Essai che, iniziati lunedì, vedranno la loro conclusione domani. La cerimonia di premiazione sarà condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo. Oltre a Maura Delpero (Leone d’Argento a Venezia per il suo Vermiglio, designato a rappresentare l’Italia ai prossimi Premi Oscar) e Antonio Albanese (nella foto), autore e interprete dell’apprezzato Cento domeniche, altri premi alla regia saranno consegnati a Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, celebrati autori di Iddu (tra le anteprime degli Incontri dopo essere stato in concorso a Venezia) e Daniele Luchetti, regista di Confidenza, nuova trasposizione di un romanzo di Domenico Starnone. I premi agli attori consacrano la straordinaria Margherita Buy, che ha da poco esordito alla regia con Volare, e poi due talenti emergenti: Andrea Lattanzi (Palazzo di giustizia di Chiara Bellosi e Grazie ragazzi di Riccardo Milani, tra gli altri) e Anna Ferraioli Ravel (vista recentemente in Un altro Ferragosto di Paolo Virzì e Zamora di Neri Marcoré).

Non mancheranno, come sempre, i riconoscimenti tecnici. Quest’anno, ad essere premiato, uno dei più apprezzati direttori della fotografia, Paolo Carnera (Io capitano di Matteo Garrone, Adagio di Stefano Sollima, America Latina dei Fratelli D’Innocenzo, Nostalgia di Mario Martone). Per accedere gratuitamente a tutte le anteprime per la città e alla serata di consegna dei Premi Fice è necessario ritirare il biglietto al Cinema Astra.