Anatomia di una caduta stasera al Centrale . Tra thriller e commedia

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 verrà proiettato il film “Anatomia di una caduta“ di Justine Triet, uno dei film più belli degli ultimi anni, palma d’oro all’ultimo Festival del Cinema di Cannes. È un film sorprendente, fortemente femminista. Dentro c’è tutto, una bella e avvincente trama, echi di Hitchcock, il thriller, la commedia e la trama processuale. In particolare Francesco Boille di Internazionale afferma che è "un’opera di alto livello sull’ambiguità del reale, intrisa però di uno sguardo e di un vero sentire umano siamo davanti a un grande film, di notevole finezza e forza, e che se, per l’ennesima volta, la rappresentazione è concentrata sulle problematiche della borghesia, c’è tuttavia il coraggio di virare con nettezza in favore dell’ambiguità delle cose. Il bello è che lo fa in una prospettiva femminista, quella sì senza ambiguità". Ingresso ridotto a 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale o quella annuale di sostenitore del valore di 100 euro.