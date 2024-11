“An Opportunity“. Grande spettacolo per beneficenza

Marte non è mai stata così vicina. È stato presentato ieri mattina nella sede della Croce Verde di Lucca "An Opportunity", lo spettacolo per organo, orchestra d’archi e voce recitante che andrà in scena venerdì 15 novembre al cinema Moderno. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21 e trasporterà il pubblico "tra le stelle", è stato organizzato da Animando nell’ambito della rassegna musicale "Musica è metamorfosi", in collaborazione proprio con la Croce Verde.

A presentare l’iniziativa Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde, Stefano Teani e Giovanni Del Carlo, rispettivamente direttore artistico e presidente di Animando (nella foto di Alcide). Non solo un concerto, ma anche una preziosa occasione per fare del bene e aiutare le persone più bisognose: il ricavato dell’evento, infatti, sarà devoluto interamente all’Associazione per la realizzazione di pacchi alimentari destinati alle numerose famiglie in difficoltà del nostro territorio.

"An Opportunity - ha spiegato Teani - è un testo inedito di Andrea Benedetti che racconta la storia del rover NASA “Opportunity“, che nel 2003 partì per Marte. Per 15 anni ha inviato foto, video e dati permettendo all’umanità di conoscere più da vicino il celebre pianeta rosso. Dopo tante avventure, nel 2019 ha però inviato il suo ultimo messaggio. Questo viaggio verrà raccontato con gli archi dell’Orchestra Sinfonica della Versilia, da me diretta, l’organo di Niccolò Bartolini, le voci narranti di Nicola Fanucchi e Cristina Puccinelli e le proiezioni video montate da Domenico Catano. Un incontro unico tra scienza e emozioni. Siamo riusciti anche ad ottenere il patrocinio della Nasa".

In programma durante la serata anche brani celebri del cinema come Interstellar di Hans Zimmer. "Arte e volontariato condividono per noi la stessa missione: aiutare gli altri a crescere e a stare meglio. Ringraziamo Animando per averci permesso di collaborare a questa iniziativa e la famiglia Gialdini, sempre vicina e generosa nei confronti della nostra associazione". L’ingresso all’evento è libero, a offerta, fino ad esaurimento posti.

G.P.