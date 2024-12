Un ampliamento industriale all’oasi lacustre del Sibolla. A denunciarlo i referenti di Altopascio Verde Socialista, Europa Verde – Verdi Partito Socialista Italiano, Roberto Petri e Mario Sarti, i quali fanno riferimento al report mensile sull’abusivismo edilizio pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune e trasmesso alla Procura della Repubblica. "Si parla di un fabbricato alto ben 23 metri – si legge in una nota – per un volume complessivo vicino ai 200.000 metri cubi. Le norme dello strumento urbanistico comunale tutelano le aree contigue e il bacino idrografico e idrogeologico del lago e impongono peraltro il trasferimento in zone più idonee, anche attraverso incentivi, degli insediamenti industriali. Intervento quindi privo dei requisiti di sostenibilità".