Aml sfodera il poker d’assi. Quattro super concerti

Come preludio della nuova stagione di concerti e delle prime anticipazioni sul Lucca Classica Music Festival, l’Associazione Musicale Lucchese propone gli ultimi quattro bellissimi appuntamenti dell’anno. Tra il 12 ottobre e il 30 novembre, sul palco dell’auditorium del Conservatorio “Boccherini” saliranno musicisti straordinari come Pietro De Maria, Anna Kravtchenko, il Quartetto Guadagnini e un trio d’eccezione composto da Tommaso Lonquich, Erica Piccotti e Simone Rugani. Questi spettacoli concludono la stagione 2024 che ha celebrato i 60 anni di attività dell’AML ed è stata dedicata al M° Herbert Handt, fondatore e primo direttore artistico dell’Associazione, scomparso nell’ottobre dello scorso anno. I concerti autunnali iniziano con il graditissimo ritorno del pianista Pietro De Maria, che si esibirà sabato 12 ottobre alle 17.30 con un programma intenso e raffinato. Apre il concerto la straordinaria Sonata in mi minore Hob.XVI:34 (n. 53) di Franz Josef Haydn. Il concerto prosegue con Liszt di cui sarà possibile ascoltare le Soirées de Vienne, nove valzer-capriccio che rievocano l’atmosfera della Vienna schubertiana, e Tre Lieder di Schubert trascritti per pianoforte solo. Infine, sarà la volta di Beethoven con la Sonata in do minore op. 111, l’ultima composta dal musicista.

Il concerto di De Maria è incluso nell’abbonamento alla Stagione e sostituisce quello inizialmente previsto per il 13 ottobre, diretto da Egisto Matteucci con la Polifonica Lucchese, che sarà riprogrammato in data da destinarsi.

Sabato 26 ottobre sarà la volta della pianista Anna Kravtchenko. Il concerto si apre con la Sonata n.7 in re maggiore op. 10 n. 3 di Beethoven, opera in cui si trovano maturità, leggerezza e pathos, elementi perfettamente amalgamati tra loro. A seguire, la Sonata per pianoforte n. 2 in si bemolle minore, op. 36, opera di grande fascino e complessità di Sergej Rachmaninov. Chiude il concerto la Sonata in si minore S.178 che Liszt dedicò a Robert Schumann, una delle pietre miliari del repertorio pianistico per profondità di pensiero e ricchezza di scrittura.

Sabato 16 novembre il Quartetto Guadagnini darà il via all’integrale dei quartetti per archi di Šostakovič con l’esecuzione del Quartetto per archi n. 1 in do maggiore “Primavera”, Quartetto per archi n. 2 in la maggiore e Quartetto per archi n. 3 in fa maggiore. La stagione si chiuderà sabato 30 novembre con tre talentuosi musicisti italiani e un concerto tutto dedicato a Brahms (biglietti su Vivaticket).