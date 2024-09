Amelio e Francini. Ospiti di EstatecinemA

Da Venezia a Lucca: ad EstacinemA Gianni Amelio e Chiara Francini. Presentati in questi giorni nella kermesse veneziana della Mostra Internazionale d’arte cinematografica, arrivano a Lucca ad EstatecinemA per incontrare il pubblico due grandi protagonisti del cinema italiano, con i loro film in anteprima.

Stasera Gianni Amelio e i suoi attori protagonisti Gabriel Montesi e Federica Rossellini incontreranno il pubblico presente in sala, per l’anteprima del loro film “Campo di battaglia”, al termine della proiezione, intrattenendosi per una sessione di “Q&A“, domande e risposte, con gli spettatori. Ci sono posti ancora disponibili e l’evento rientra nelle iniziative di “Cinema Revolution“, con prezzo unico di ingresso di euro 3,50.

Martedì 3 settembre secondo appuntamento con i protagonisti, con la presenza in sala di Chiara Francini: l’attrice toscana torna in sala con il film tratto dallo spettacolo che ha portato in giro per i teatri nazionali “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame. Chiara Francini introdurrà il film, alla proiezione delle ore 21, parlando del film e delle sue attività. Un incontro unico per il quale sono ancora disponibili posti, acquistabili in prevendita online su www.luccacinema.it al prezzo promozionale di Cinema Revolution.

Le prevendite per i due eventi sono aperte e disponibili sia in cassa che online su www.luccacinema.it Prezzo di ingresso unico € 3,50 (online € 4,00).