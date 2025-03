Amedeo Sabato resta alla guida di Fai Cisl

Si è svolto a Lucca il Congresso della Fai Cisl Toscana Nord, un’importante occasione di confronto per il settore agroalimentare e ambientale del territorio. Alla presenza di numerosi ospiti e delegati, il responsabile territoriale Amedeo Sabato ha illustrato nella sua relazione le sfide e le prospettive per il comparto, ponendo l’accento su lavoro, sicurezza, formazione e sostenibilità. Ai lavori hanno partecipato Massimiliano Gori, segretario generale Fai Cisl Toscana, e Massimo Bani, segretario generale Ust Cisl Toscana Nord. Dopo la relazione introduttiva di Amedeo Sabato, sono intervenuti numerosi ospiti istituzionali, tra cui Federica Fratoni, Michele Brignola, Alessandro Tomasi, Roberto Valettini, Luca Andreozzi e Alessio Nasoni. A concludere i lavori è stato Patrizio Giorni, segretario nazionale della Fai Cisl. Nella sua relazione, Amedeo Sabato ha evidenziato le criticità del settore, sottolineando la necessità di rafforzare la tutela contrattuale dei lavoratori, promuovere la formazione professionale per rispondere alle nuove esigenze produttive e garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle filiere locali e alla sostenibilità ambientale, temi centrali per il futuro del settore agricolo e alimentare. Al termine del Congresso, i delegati hanno confermato pienamente Amedeo Sabato alla guida della Federazione territoriale.