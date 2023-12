Amebiasi a Filecchio. Parte lo screening

Al via lo screening sui cittadini di Filecchio per la ricerca del parassita responsabile dell’amebiasi, rispetto alla quale si sono verificati alcuni casi nella frazione. Lo screening è promosso dall’Azienda Usl Toscana nord-ovest in collaborazione con il Comune di Barga: a partire da oggi e nelle prossime cinque settimane, gli agenti della Polizia Municipale insieme ai volontari dei Donatori di sangue e Misericordia di Filecchio consegneranno porta a porta la lettera e il kit da utilizzare per la raccolta del materiale organico. Qualora una persona non potesse recarsi in quel giorno indicato e non potesse neanche delegare qualcuno, è possibile far presente il problema alla segreteria del sindaco, chiamando il numero: 0583724727.

Il test consiste in un esame parassitologico su un campione di feci prelevato con le modalità descritte nel kit e sarà focalizzato sulla ricerca di Entamoeba histolytica, il parassita responsabile dei casi di amebiasi. L’esame è gratuito, ma è necessario richiedere l’impegnativa al proprio medico curante o al pediatra di libera scelta: al momento della consegna del campione - da effettuarsi al camper del Proximity Care posizionato nel parcheggio dei locali parrocchiali di Filecchio - occorre presentarsi con la tessera sanitaria.

“Ringrazio l’Asl per aver attivato una campagna di screening che ha delle sue complessità - commenta la sindaca Caterina Campani - raggiungere tutti i residenti di Filecchio è necessario per mappare la situazione e poter intervenire celermente in caso di campione positivo”.