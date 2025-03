Ambulanti tra luci e ombre “Bene il mercato Don Baroni ma restano alcune criticità“

Gli ambulanti Cna incontrano l’assessore al commercio Paola Granucci per illustrare la situazione di luci e ombre del settore. Un appuntamento, cui ha preso parte anche il direttore Damasco Rosi, che la Cna intende ripetere periodicamente. “Abbiamo avuto massima disponibilità da parte di Granucci ad ascoltarci e verificare quanto può essere messo in campo per promuovere il nostro settore a Lucca – hanno detto Daniele Michelini e Valentina Cesaretti, presidente e coordinatrice della categoria Cna commercio su aree pubbliche – e questo è stato ampiamente apprezzato. Così come abbiamo espresso il nostro plauso per il lavoro effettuato sul mercato Don Baroni a seguito della concertazione svolta nei mesi scorsi. Sono stati ridotti i posteggi e ridisegnata la mappa dell’intera area, così come per noi è stato positivo l’aumento delle tariffe per gli spuntisti”. L’assessore Granucci ha informato che a breve partirà una campagna promozionale inerente sempre il mercato bisettimanale Don Baroni rivolta in modo particolare ai turisti, attraverso l’affissione di manifesti e distribuzione di volantini. “Oltre a questo – continuano Michelini e Cesaretti – saranno stampate 8/9 mila borse riutilizzabili da regalare ai clienti nei diversi banchi”.

Nell’occasione sono emerse criticità ancora presenti al mercato Don Baroni, come la scarsa presenza di controlli da parte dei Vigili Urbani, su cui è stata richiesta maggiore attenzione; ma anche la scarsità di servizi igienici a disposizione degli operatori (soprattutto sulla parte vicina a Borgo Giannotti), e la mancanza di parcheggi in occasione dei maggiori eventi. Gli ambulanti chiedono anche 2-3 eventi l’anno in centro storico.