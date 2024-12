Ambito Turistico Garfagnana . Approvato il rendiconto annuale

La Consulta dei sindaci e dei presidenti dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, di cui l’Unione Comuni Garfagnana è Ente capofila, ha approvato il rendiconto annuale delle attività svolte nel 2024 e la proposta di piano operativo 2025. "Si tratta di un adempimento tecnico-amministrativo – spiega la presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio e dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – per rispettare i tempi previsti da Toscana Promozione Turistica e al quale seguirà un confronto con le categorie di soggetti a vario titolo interessati dal settore turismo per la condivisione e la raccolta di proposte che lo andranno ad integrare in vista dell’annunciata modifica alla normativa di riferimento che dovrebbe essere licenziata a breve dal Consiglio Regionale