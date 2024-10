Altro colpo per il Summer Festival. Arrivano anche i Simple Minds

Secondo nome del Lucca Summer Festival 2025 è quello dei Simple Minds, che suoneranno in piazza Napoleone giovedì 24 luglio. I biglietti saranno in vendita già da domani, alle ore 11, su Ticketone. Si tratterà di un esordio assoluto sul palco di Lucca per la band scozzese fondata e guidata da Jim Kerr, che ha annunciato una serie di spettacoli estivi per il 2025 in seguito al grande successo del loro Tour Mondiale 2024, il più grande dalla tournée del 1985. Durante l’ultimo anno, i Simple Minds hanno infatti suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo. La richiesta per vedere la band esibirsi dal vivo con i loro brani più noti, tra cui “Promised You a Miracle“, “Alive and Kicking“, “Don’t You Forget About Me“, “Mandela Day“, “Belfast Child“ e “See The Lights“, è cresciuta sempre di più. Con oltre 60 milioni di album venduti in tutto il mondo alle spalle, i Simple Minds hanno anche ritrovato la magia che li ha resi una band essenziale negli anni ’80 e ’90, ispirando numerosi artisti più giovani.

Il loro album più recente e acclamato, “Direction of the Heart“, ha raggiunto il numero 4 nella classifica degli album del Regno Unito ed è entrato nella top 10 di vari altri paesi. Formati negli anni settanta e chiamati così ispirandosi al verso "so simple minded" del singolo iconico di David Bowie del 1972, “The Jean Genie“, i Simple Minds sono una delle band di maggiore successo mai uscite dal Regno Unito, raggiungendo il primo posto nelle classifiche sia in Europa che negli Stati Uniti e collezionando cinque album numero uno nel Regno Unito. L’attuale formazione comprende, oltre al cantante e frontman Jim Kerr, Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Erik Ljunggren (tastiere), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).

Con i Simple Minds e i Thirty Seconds to Mars (in programma sabato 5 luglio), il cartellone del Summer 2025 inizia a prendere corpo, con due tra le band più amate del globo. In attesa di altri annunci, promessi dal direttore artistico Mimmo D’Alessandro nelle prossime settimane, la caccia al biglietto può iniziare!

Paolo Ceragioli