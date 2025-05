Altopascio. Svolta green per asili e uffici

Efficientamento energetico per quasi 800 mila euro in alcuni edifici pubblici, scuole in primis e anche nel palazzo del Municipio di Altopascio. Risorse che arrivano dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), attraverso l’avviso pubblico denominato "Comuni e sostenibilità energetica". L’Ente di piazza Vittorio Emanuele è riuscito a drenare fondi per questo importante obiettivo. Il riferimento è costituito da un gruppo di determinazioni dello scorso 3 maggio, all’albo pretorio on line. Partiamo dalla scuola primaria del capoluogo dove verranno cambiati gli infissi (88 mila euro più oneri e IVA) per un totale di 148.500 euro, lavori assegnati ad una ditta di Bientina. Per il palazzo che ospita alcuni uffici del Comune, altra sostituzione sia degli infissi sia dei sistemi di oscuramento (rispettivamente 140.000 e 18.600 euro), oltre all’installazione del fotovoltaico, 12 kw, 24.000 più IVA. Totale 188 mila euro. L’intervento sarà eseguito da una impresa del pistoiese. Alla scuola dell’infanzia di Marginone si punterà su una nuova pompa di calore, 90 kw, 53.000 euro più IVA, oltre al ricorso all’energia rinnovabile per 40 mila euro, per un totale di 221.000. All’asilo Nido "Primo Volo" di Spianate prevista una nuova pompa di calore, 50 kw, 60.000 più IVA, fotovoltaico per 55.000 più IVA e relamping (con questo termine si intende la sostituzione di un’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo) per 25.000, con totale di 142.000 euro. Infine, si metterà mano anche all’asilo sulla via Romana in località Chimenti, al confine con la Provincia di Pisa e con il territorio comunale di Castelfranco di Sotto, dove sono state individuate come priorità gli infissi da cambiare e il fotovoltaico da applicare. Ricordiamo che la normativa dell’Unione Europea prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030; nel caso di nuovi edifici pubblici (di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici), a partire dal 2028. Un bel pacchetto di interventi in questo ambito, per coniugare risparmio ed efficienza.

Massimo Stefanini