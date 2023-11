Altopascio. Frazioni senza elettricità

Disagi anche nella Piana, ma senza criticità particolari. Salvo quella dell’assenza di energia elettrica in alcune zone. Ad Altopascio, ad esempio, in località Riatri, tra il capoluogo e la frazione di Spianate. Anche in via dei Sandroni. "Sono in contatto con Enel per le diverse segnalazioni di guasti che ci stanno inoltrando le famiglie di alcune aree del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Sara D’Ambrosio – le squadre sono al lavoro per il ripristino, ma ci sono molti guasti su tutta la Toscana.

Porcari, con tre torrenti di pericolosità idraulica elevata, preoccupazione per tutta la notte. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, con la Protezione Civile si è recato a monitorare lo stato dei torrenti. "Per ora non abbiamo criticità su nessuno dei nostri corsi d’acqua, dichiara Fornaciari - stiamo tenendo d’occhio tutti i punti sensibili. Il nostro monitoraggio continua". Dopo la pioggia a causare problemi il vento. Infatti si sono registrati molti casi di caduta alberi, spezzati dalle forti raffiche. Ad Altopascio una pianta è caduta in strada da un giardino privato in via Firenze, un albero invece è rovinato a terra in via Catalani a Badia. In entrambi i casi nessun ferito. E’ intervenuta la Municipale. Un albero è caduto anche nello spazio adiacente alla scuola elementare La Pira di Porcari. Ma per fortuna senza danni.

Massimo Stefanini