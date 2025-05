Altopascio città di musicisti. Il pianoforte senza segreti. Riconoscimenti per Di Roma

Altopascio città della Musica. Talenti precocissimi che sbocciano con una frequenza strabiliante. Diversi gli esempi che si possono ricordare, in particolare tre. Partiamo in ordine alfabetico. Cristian Di Roma, ad esempio, a soli 16 anni è già affermato a livello nazionale e internazionale. E pensare che, come ogni bambino, aveva cominciato a giocare a calcio. I primi allenamenti e poi ha capito di voler fare altro. Così ha scelto il pentagramma. L’esordio con lo studio del pianoforte a 7 anni sotto la guida del professore Marco Lardieri, all’Accademia Geminiani di Altopascio.

Il suo palmares ricchissimo, gli servirà una stanza a casa per contentre tutti premi ricevuti nei molti concorsi a cui ha partecipato, facendo incetta di successi e di piazzamenti, (il prestigioso premio internazionale Rospigliosi a Lamporecchio ad esempio), ma anche fuori dalla Regione Toscana. Ha ricevuto i complimenti persino dal Maestro Konstantin Bogino. Avviato ad una carriera luminosa, è entrato al Boccherini e a ha suonato a Lucca Classica lo scorso 25 aprile. Nonostante la sua giovane età e la precocità della sua predisposizione, sta facendo incetta di riconoscimenti a livello nazionale.

Di Roma è già stato protagonista di concerti, ha partecipato al Francigena International Festival ad Altopascio, riscuotendo sempre uno strepitoso successo ad ogni sua esibizione. Il ragazzo ha avuto modo di esprimersi grazie al professor Marco Lardieri, il primo ad intuirne capacità e predisposizione. Ma anche la passione e l’entusiasmo che servono per bilanciare il duro lavoro, che si deve coniugare con il costante esercizio. Avrà tutta la strada davanti per dimostrare sempre di più la sua bravura.

Massimo Stefanini