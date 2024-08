Altopascio: cinema, si cambia. Bando scaduto, riaprirà a breve

Ci può stare che i cinema al chiuso, in questo periodo, siano chiusi, magari per manutenzioni e quant’altro. Qualcuno, però, in merito al cinema teatro "Puccini" di Altopascio, in via Regina Margherita, ha notato un messaggio sul sito in cui i gestori ringraziano per l’attenzione ricevuta negli ultimi anni – ultima proiezione il 7 agosto – , senza un arrivederci a settembre e i contatti spariti. Insomma, poteva essere interpretato come un addio. E, in effetti, lo è. Ma attenzione. Solo da parte degli attuali gestori.

Sarà indetto un nuovo bando e la struttura riaprirà tra qualche settimana, compresa la prossima stagione di prosa che, di solito, esordisce intorno al mese di novembre. Dal municipio di piazza Vittorio Emanuele spiegano: "E’ scaduto l’affidamento con il signor Riccardo La Cava per la gestione. Il Comune ha, quindi, pubblicato una nuova procedura per individuare un altro gestore, ma con una nuova modalità, quella della coprogettazione".

"Cosa significa? Potranno – spiega la nota – affiancarsi anche operatori culturali del terzo settore, con l’obiettivo di ampliare e differenziare l’offerta, soprattutto l’aspetto teatrale. Poteva partecipare ancora La Cava a questa nuova procedura, affiancandosi, appunto, ad una realtà del terzo settore con cui sviluppare la coprogettazione. A questo punto la procedura è chiusa, il Comune sta facendo tutte le verifiche di prassi, per i primi giorni di settembre ne sapremo di più e sarà ufficialmente annunciato il nuovo progetto e il nuovo gestore. A Riccardo La Cava l’amministrazione comunale rivolge un grande ringraziamento per le tante iniziative fatte insieme in questi anni: ad esempio, nel 2017, il Comune fece ripartire il cinema all’aperto dopo anni di assenza e lo fece con lui".

"Un dato – conclude la nota – è da sottolineare comunque: sia il cinema sia il teatro ripartiranno regolarmente e senza problemi nel giro di breve tempo; per l’autunno avremo una nuova programmazione e poi la stagione teatrale".

Fin qui l’ente che precisa che, per gli utenti, non cambierà nulla: solo un fattore burocratico, scadenza bando e iter da seguire. Il cinema "Puccini" (così chiamato in onore del Maestro) è ripartito nel 2011, dopo la chiusura del 1985, dopo 26 anni di stop. Nel 1995 il Comune lo acquistò dai privati, ma ci vollero altri 16 anni prima della nuova inaugurazione. Circa 300 posti, è all’avanguardia in Lucchesia. Massimo Stefanini