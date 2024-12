Altopascio, approvato il bilancio. In arrivo risorse per il sociale e la riduzione del tariffario Tari

Nuove risorse per il sociale, riduzione del piano tariffario Tari, il mutuo da un milione per il Centro sportivo polivalente di Marginone e molto altro. E’ il bilancio di previsione 2025 del Comune di Altopascio, approvato in consiglio comunale.

"Ancora una volta approviamo il bilancio prima della fine dell’anno - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio, - questo significa rendere operativi da subito tutti i settori, procedere con le gare e l’appalto dei vari cantieri in programma e quindi dare risposte nei vari ambiti, a partire da quelli legati al cittadino e alle famiglie. È un bilancio di sostanza, che ci permetterà di esserci concretamente per le persone che vivono situazioni di difficoltà economica e che dà un’indicazione politica chiara: nonostante tutto intorno a noi aumenti e nonostante i tagli del Governo agli enti locali, riesce a mantenere invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e a stanziare risorse per il fondo anticrisi e altre agevolazioni. Con questo bilancio, inoltre, incameriamo il mutuo da un milione di euro per la realizzazione della tensostruttura per il centro sportivo polivalente di Marginone, a tasso zero per 15 anni e anche questo è un grande risultato, a cui aggiungiamo 300mila euro di avanzo di amministrazione. Infine, il piano tariffario Tari: siamo riusciti a ottenere una riduzione di 100mila euro (che significa quindi non gravare sulle tasche dei cittadini) grazie al lavoro fatto in questo anno di sperimentazione".

Sulla stessa lunghezza d’onda gli stessi consiglieri di maggioranza (Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, Partito Democratico, ViviAmo Altopascio e Azione).

"Possiamo adesso iniziare a progettare e strutturare il presente e il futuro del nostro territorio tenendo fermo il principio di equità sociale, riuscendo a gestire i rincari che investono in prima persona anche il Comune, senza intaccare i servizi e senza venire meno alla volontà di sostenere i cittadini che hanno più bisogno e che vivono situazioni di maggiore fragilità. Da una parte, quindi, l’impegno sulla scuola, il sociale, i giovani, le famiglie e gli anziani; dall’altra gli investimenti ordinari e straordinari che consentono di sbloccare risorse utili per la crescita". Nel 2025, oltre a essere portati avanti e completati i lavori sulle nuove scuole (primaria di Badia Pozzeveri per 2,8 milioni, media di Altopascio per oltre 7 milioni, elementare di Marginone per 2) e sulla rigenerazione urbana di Spianate (casa di via Puccini, nuovo parco di via Moroni e nuovi percorsi pedonali in sicurezza per 2 milioni di euro), si darà il via ai cantieri anche per la nuova piazza San Michele di Spianate (350mila euro) e tensostruttura di Marginone (che diventerà un centro sportivo polivalente).Nel 2025 partiranno anche i lavori per il nuovo nido comunale di Altopascio, che consentirà al Comune di ampliare l’offerta di posti per la fascia 0-3 anni e rispondere quindi concretamente a un’esigenza molto avvertita dalle famiglie. Ok anche ai lavori di ampliamento alla caserma dei Carabinieri e la ristrutturazione e apertura del complesso dei silos del grano di piazza Ospitalieri.

Massimo Stefanini