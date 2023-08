Altopascio, anziano massacrato. Un giovane: “Sono stato io”. Gli inquirenti: “No, copri altri”

Altopascio (Lucca), 7 agosto 2023 – E’ ancora caccia all’uomo per la brutale aggressione subita da Luigi Pulcini, 75 anni, pensionato di Altopascio che vive a Roma. In estate è solito tornare al paese natale e nella mattina di domenica è stato brutalmente picchiato da un giovane.

Forse soltanto per un presunto sguardo di troppo alla fidanzata del ragazzo stesso. Che dopo aver sferrato pugni violentissimi all’uomo è scappato sulla sua auto. E’ accaduto in un bar del centro cittadino nella mattina di domenica 6 agosto mentre Pulcini faceva colazione. A un certo punto l’arrivo in auto dell’aggressore.

E’ bastato uno sguardo per far scattare la scintilla dell’aggressione. Altopascio è sotto choc, mentre intanto i carabinieri cercano il responsabile.

Un uomo sui 30 anni si è presentato domenica sera alla caserma dei carabinieri di Altopascio dicendo di essere lui l’aggressore. sarebbe il fidanzato della donna che avrebbe ricevuto l'apprezzamento non gradito.

Ma il suo racconto non convince gli investigatori perché è discordante con le immagini delle telecamere e coi racconti degli altri testimoni. Secondo un'ipotesi degli inquirenti, il 30enne starebbe cercando di coprire la responsabilità di qualcun altro e quindi le indagini si sono ampliate alla cerchia degli amici e dei parenti. Quindi resta ancora ricercato colui che ha colpito con un pugno al volto l'anziano. Le cui condizioni intanto restano molto gravi.