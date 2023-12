Allestita l’area del cantiere per la nuova scuola di Marginone L'area cantiere per la nuova scuola di Marginone è stata allestita: a gennaio 2024 partiranno le opere di scavo e fondazioni. Una scuola moderna, più grande e sostenibile, con spazi funzionali alla didattica. La giunta D'Ambrosio lavora per realizzarla fin dal primo mandato.