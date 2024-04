All’esame per la patente con microcamere, microfoni e auricolari: denunciati

Lucca, 16 aprile 2024 - Cercavano di passare l'esame scritto della patente di guida facendosi aiutare da un suggeritore esterno ed erano muniti di microcamere, microfoni e auricolari, ma sono stati scoperti da uno degli esaminatori della Motorizzazione civile di Lucca e denunciati dalla polizia stradale.

Gli episodi, sebbene distinti e a distanza di due giorni l'uno dall'altro, hanno coinvolto un 40enne e un 42enne, nigeriani, residenti a Firenze, i quali, vestiti con felpe e camicie con telecamere integrate, cercavano di superare l'esame della patente grazie ai suggerimenti di un complice, che avrebbe dovuto dare loro le risposte dei quiz.

Nella sede della Motorizzazione sono intervenuti gli agenti della polstrada di Lucca, i quali hanno identificato e denunciato i due e sequestrato le apparecchiature elettroniche. Dopo l'intervento del personale sanitario, per rimuovere l'auricolare rimasto incastrato in un orecchio dei due, sequestrato con tutto il resto dell'attrezzatura, gli stranieri sono stati denunciati. Indagini per identificare il suggeritore.