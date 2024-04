Allarme lumachicida per i cani: "Fate attenzione ai cartelli"

Potrebbe trattarsi di una fatalità. Una sostanza immessa per tutelare le colture agricole. La certezza, invece, è costituita dal fatto che un cane l’ha inghiottita e lo ha fatto stare male, in condizioni molto critiche. E’ accaduto a Porcari, in in Via Barsotto. Fido avrebbe ingerito granelli di quella che viene definito "lumachicida", che serve per allontanare le lumache. "Il cane è stato portato in clinica ma la situazione è molto complicata" spiega l’assessore Simone Giannini (in foto) il quale lancia un appello: "Sono stati applicati cartelli dove si indica di tenere i migliori amici dell’uomo al guinzaglio ed è stata spazzata tutta la strada. Per favore fate attenzione se andate con i vostri cani in questi giorni in questa strada". Un lumachicida è un tipo di pesticida presente in commercio in diverse forme, tra cui granuli, esche, liquidi o polveri, utilizzato per uccidere le lumache e le chiocciole.

Spesso contengono metaldeide, che può essere molto pericolosa sui cani. La metaldeide contenuta nel veleno per lumache agisce sul sistema nervoso centrale.